شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يتقدم بالهدف الأول لسموحة فى شباك المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد عبد المنعم لاعب سموحة الهدف الأول لفريقه فى شباك المقاصة فى الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي :حراسة المرمى: محمود حمدي،خط الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي،خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي،خط الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي.

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: الهاني سليمان،خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، اطهر الطاهر، محمد شكري،خط الوسط : محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر،خط الهجوم:مصطفي فتحي عبد الكبير الوادي، حسام حسن.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 15 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.