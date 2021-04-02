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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021 العديد من الاخبار الرياضية الهامة أبرزها ، الأهلي يختتم استعدادته في السودان لمباراة المريخ بدوري الأبطال.
الأهلي يختتم استعدادته في السودان لمباراة المريخ بدوري الأبطال
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