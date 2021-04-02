شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تحضر تورتة خاصة للاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السودان على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق، عقب العشاء في فندق الإقامة ، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على إحضار تورتة خاصة للسولية والاحتفال بعيد ميلاده.

وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، الذي بدوره توجه بالشكر إلى الجهاز الفني وزملائه بالفريق على هذه اللفتة الطيبة. واختتم الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر أن تقام غدًا السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه اليوم استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة عصر غد السبت.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ غدا، وحسم التأهل إلى الدور التالي في البطولة، بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.