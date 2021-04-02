شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب ليفربول رسمياً لانضمام صلاح لأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى نادي ليفربول الإنجليزي يطلب فيه تواجد محمد صلاح في قائمة المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل 2021 ، وينتظر مسئولو الجبلاية رد النادي الإنجليزي.

ووضع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي محمد صلاح ضمن القائمة التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو خاصة أن لوائح البطولة تمنح المنتخب ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاماً.

أوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن 30 يونيو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين تحسبًا لخروج أي لاعب من قائمة الـ18.

وأكد غريب أنه لا يخشى مواجهة أي منتخب بالبطولة، وأن منتخب مصر الأوليمبي قادر على تحقيق إنجاز جديد فى الأولمبياد، متابعا: "أنا أول لاعب ومدرب مصرى يشارك في الأولمبياد، كما أنني حصدت بطولة أفريقيا مع المنتخب وأنا لاعب ومدرب أيضًا".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".