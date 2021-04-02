شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من أزمته مع بيراميدز.. أحمد فتحى ينشر صورته مع المهدي سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتحى ظهير أيمن فريق بيراميدز صورة تجمعه مع زميله المهدي سليمان حارس الفريق السماوى عبر "إنستورى" إنستجرام وذلك بعد ساعات من أزمة "الجوكر" مع إدارة ناديه بسبب عدم المشاركة في المباريات.

وأثارت صورة أحمد فتحى مع المهدى سليمان الجدل خصوصا أن الأخير لديه أزمة كبري مع إدارة ناديه بعد خروجه لانتقادهم في وسائل الإعلام بسبب تجميده في المباريات الأمر الذى دفع إدارة الفريق السماوى لتوقيع العقوبات على الحارس.

قال هانى سعيد، المدير الرياضى بنادى بيراميدز، إنه يسعى لحل مشكلة أحمد فتحي لاعب الفريق الفنية مع الجهاز الفني الحالى للفريق، وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أحمد فتحي لاعب مهم داخل بيراميدز، ولا تفكير في الاستغناء عنه".

وتابع: "من حق أحمد فتحي الغضب بسبب عدم مشاركته، وقرار مشاركة فتحي يخص المدير الفني فقط، ولا توجد أزمة بين أحمد فتحي والإدارة أو اللاعبين". وأضاف: "علاقتى بأحمد فتحي أخوية وكان حزينا لعدم مشاركته وهذا حقه كلاعب كبير له اسمه وتاريخه".

وشدد هاني سعيد على أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات، مشيرا إلى أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.