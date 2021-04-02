دورى ابطال افريقيا ..موسيماني: مباراة المريخ ستكون هجومية..ونلعب للفوز

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن لاعبي الأهلي مطالبون بالقتال لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام المريخ السوداني، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بمجرد «التمني»، ولكن لا بد من بذل أقصى جهد خلال اللقاء الذي سيكون هجوميًّا من الفريقين لرغبة كليهما في الفوز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني غدًا السبت ستكون صعبة وهجومية، مشيرًا إلى أن كل فريق بالمجموعة قبل هذه الجولة، تتبقى له مباراتان من 6 نقاط ستحدد بشكل نهائي الفريقين المتأهلين للدور التالي.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن كلا الفريقين يبحث عن الفوز في لقاء الغد، فالأهلي يرغب في العودة لمصر بنقاط المباراة الثلاث، ليقطع خطوة مهمة نحو تصدر المجموعة في حال الفوز على سيمبا في الجولة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن الإصابات جزء من كرة القدم، لذلك فإنه يتعامل مع الأمر الواقع فيما يتعلق بغياب أي لاعب سواء للإصابة أو لظروف كورونا كما حدث في الفترات الأخيرة، وبالتالي لا أحد ينكر أهمية علي معلول وحمدي فتحي، لكن الفرق الكبيرة مثل الأهلي قادرة على التعامل مع كافة المواقف ولديها البدائل في شتى المراكز.

وعن عودة اللاعبين الدوليين للفريق قبل السفر إلى السودان بوقت قصير قال موسيماني إن كل الأندية لديها نفس الظروف بسبب الأجندة الدولية، لكن في كل الأحوال نعمل على المتاح بالنسبة لنا.