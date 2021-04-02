التعادل يحكم مواجهة المقاصة وسموحة في يوم عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سيطر التعادل على مواجهة فريقي مصر للمقاصة وسموحة ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف لكل فريق على استاد المقاولون العرب بالقاهرة.

المباراة أقيمت في اليوم الأول لعودة الدوري بعد فترة التوقف الدولي، وسبقتها بسويعات مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي والتي انتهت أيضاً بالتعادل لكن بلا أهداف.

فريق سموحة تقدم في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه محمد عبد المنعم بعد فرص مؤكدة ضائعة من فريق المقاصة، شهدت تألق الحارس الهاني سليمان.

ورد المقاصة في الدقيقة 51 بهدف التعادل عن طريق لاعبه باسم مرسي بعد ترويض رائع للكرة داخل منطقة الجزاء وسط زحام المدافعين ثم تسديدة يسارية ارتطمت بيد الحارس وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة 88 قتل باسم مرسي المباراة بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى حولها برأسية طائرة إلى شباك الهاني سليمان، وبعد الاحتفال تدخلت تقنية الفيديو لتلغي الهدف لوجود خطأ في وسط الملعب ببداية الهجمة.

التعادل رفع رصيد المقاصة إلى 25 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري الرابع، بينما احتل سموحة المركز الثامن برصيد 23 نقطة.