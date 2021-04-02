الشناوي: نفتخر بزيارة السودان وسنواجه فريقًا كبيرًا لكن هدفنا الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن مباراة المريخ غدًا السبت لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنها أمام نادٍ كبير وله شعبية ونعرف قوته ونحترمه كثيرًا، لكن الأهلي جاء إلى السودان من أجل الفوز والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن هدف الأهلي هو تصدر المجموعة، وهذا لن يتحقق سوى بالفوز في المواجهتين المقبلتين، لذلك درسنا المريخ جيدًا، وقمنا بالاستعداد لهذا اللقاء بشكل مميز.

وأضاف قائد الأهلي أن الشعبين المصري والسوداني تربطهما علاقة تاريخية وطيدة، ونفتخر دائمًا بالتواجد هنا وسط أشقائنا السودانيين، لأننا في بلدنا الثاني.

وأشار الشناوي إلى أن مواجهة الهلال في النسخة الماضية والمريخ في النسخة الحالية، وهما من أكبر الأندية في السودان، تمثل فخرًا كبيرًا لنا وتسعدنا لأننا نلتقي بالأشقاء.

وشدد الشناوي إن دوافع الأهلي في مباراة المريخ كبيرة، لأنه يلعب دائمًا من أجل المركز الأول، وهدفه من لقاء الغد هو العودة بالنقاط الثلاث من خلال تحقيق الفوز، وهو خطوة مهمة نحو التأهل للدور التالي ومواصلة مشوار الفريق نحو الاحتفاظ ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب ولدى المريخ نقطة واحدة، ويحتاج حامل اللقب للفوز لضمان المنافسة على الصدارة من ناحية وحسم التأهل من ناحية أخرى، أما صاحب الأرض فأمله متعلق بالانتصار ليبقى فرصته الضئيلة في التأهل.