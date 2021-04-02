موسيماني: الأهلي لن يفوز على المريخ بالأمنيات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه لن يتغلب على المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالأمنيات فقط.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة التي تقام السبت قال بيتسو: "هدفنا الفوز على المريخ والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، لكن هذا لن يحدث بالأمنيات فقط، علينا أن نبذل أقصى جهدنا".

وتوقع موسيماني أن تكون مباراة الأهلي والمريخ في السودان ذات طابع هجومي، نظرًا لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الانتصار بالمباراة، فريقه من أجل التأهل والصدارة، والمريخ لتحسين الصورة بعد الخروج.

وأضاف بيتسو: "مواجهة المريخ ستكون صعبة، متبقى أمامنا 6 نقاط مثل كل فريق في المجموعة، وبناءً على هذه النقاط سيتم تحديد مصير الأندية المتأهلة إلى الدور التالي، ونحن نسعى للفوز غدًا (السبت) للتأهل والمنافسة على الصدارة".

وتابع موسيماني: "الإصابات جزء من كرة القدم، لكننا نتعامل مع الأمر الواقع، دون أن ننكر مدى أهمية الثنائي علي معلول وحمدي فتحي للفريق، لكننا في الوقت نفسه لدينا بدائل مميزة، وقادرون على التعامل مع كل المواقف".

وأنهى بيتسو بالحديث عن عودة اللاعبين الدوليين قبل السفر مباشرة إلى السودان قائلاً: "هذه الظروف تعاني منها كل الأندية بعد التوقف الدولي، لكننا سنعمل وفقاً لما هو متاح لنا".