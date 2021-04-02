متعب لصالح جمعة: أنا أكثر من نصحك.. ولن أتحدث عنك مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق سراميكا كليوباترا لديه العديد من اللاعبين أصحاب قدرات عالية ويقدم كرة مميزة.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " مدرب سيراميكا يلعب بإسلوب صحيح ولديه لاعبين كبار يستطيعون تنفيذ رؤيته فهم يلعبون كرة جميلة مثل محمد إبراهيم وصالح جمعة".

وأضاف:" بمناسبة صالح جمعة، وصلتني رسالة منه عن طريق أحد الأصدقاء، ويقول أنني اتحدث عنه بطريقه غير جيدة وهذا أمر غير صحيح".

وتابع:"لو حاولت إحصاء عدد المرات اللى وجهت خلالها النصيحة لصالح جمعة ستجدها كثيرًا، فأنا من أكتر الناس التي تحبه لانه لاعب كرة قدم جيد".

وأكمل:" من الواضح أن الرسالة فهمها بشكل خاطيء، كان وجهة نظري أن يبقى نجم في سيراميكا كليوباترا".

وأتم تصريحاته" أنت أخي الصغير واتمنى تصبح أفضل من ذلك 20 مرة، لأن لديك امكانيات كبيرة جدا، ولن أتحدث عنك مرة أخرى".