برعاية وزارة الشباب انطلاق اليوم الأول لبطولة الجونة الدولية لـ"موتوكروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

برعاية وزارة الشباب والرياضة انطلق اليوم الأول من النسخة الرابعة من سباق الدراجات النارية ببطولة الجونة الدولية للموتوكروس صباح اليوم الجمعة، بسباق افتتاحي للجنيورز Juniors- الناشئين بأعمار تبدأ من ٦ سنوات، تضم ١٣ متسابقًا - ١١ فتى وفتاتين.

وحقق المتسابق ياسين كابو أسرع زمن بعد أن أنهى السباق خلال ٥ دقايق و٢٤ ثانية، سليم ناصر ثانيًا بخمس دقائق و٣٠ ثانية، مالك ناصر جاء ثالثاً بفارق ٣ ثوانٍ عن المركز الثالث، المركز الرابع من نصيب آدم حسام مسجلا ٦ دقايق و٢٢ ثانية.

وفي فئة ٤٥٠ سي سي تم تقسيم المتسابقين لمجموعتين المجموعة الأولى تتنافس على الحلبة الساعة الثانية ظهراً، تضم ٥ متسابقين هم: أحمد الحسيني، أحمد دوكاتي، إبراهيم عزالدين، محمد السيد بطوط، علي الأتربي، على أن تتنافس المجموعة الثانية المكونة من ٤ متسابقين هم: نور جمالي، خالد الحسيني، حسين جاك، أمير الجمالي في تمام الخامسة عصرًا.

وانطلقت بطولة الجونة، للمرة الأولى بعد توقف دام عامين، وذلك بمشاركة ٥٠ متسابقًا من مصر و١٢ أجنبيًا من جنسيات متنوعة.

وتجري المنافسات على حلبة موتوكلوب إيچيبت في الجونة على ساحل البحر الأحمر، والتي تبلغ مساحتها ٩٠ ألف متر، وتعد ثاني أكبر حلبة في أفريقيا والشرق بعد حلبة موتوكروس قطر.

تستمر فعاليات بطولة موتوكلوب إيجيبت التي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على مدار يومين متواصلين، وتضم ٥ فئات للمحركات، وهى ٢٥ سي سي، ٤٥٠ سي سي، ATV ،QUAD، فوق ٤٥٠ سي سي.

يهدف السباق إلى جانب كونه حدثًا ترفيهيًا، وخطوة في طريق تنشيط السياحة المصرية، إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة مستقبلًا في سباقات المحافل الدولية المعنية برياضات الموتوكروس.