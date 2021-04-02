بيراميدز: هدفنا الفوز بالكونفدرالية.. ولدينا اللاعبون الأفضل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفترة الأخيرة للفريق وسلسلة الانتصارات المتتالية، مطالبًا اللاعبين بضرورة مواصلة النتائج الرائعة محليًا وقاريًا والفوز على الرجاء في المغرب والعودة بثلاث نقاط جديدة تضع الفريق على قمة المجموعة وتقربه خطوة من التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره الرجاء مساء يوم الأحد المقبل خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وقال عيد خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي بيراميدز، إن الفريق يضم المجموعة الأفضل من اللاعبين في مصر في جميع المراكز والنتائج غير الجيدة في بداية مشوار الدوري لا دخل لها بإمكانيات اللاعبين الذين يعتبرون الأفضل في مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه يثق في قدرة الفريق على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة مشوار الانتصارات، وطالب اللاعبين بالتركيز فقط داخل الملعب دون النظر لبعض الشائعات والأخبار التي تسعى لعرقلة المسيرة المميزة للفريق مؤخرًا.

وشدد على أن بيراميدز لديه هدف واضح وهو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدراتهم على الظفر باللقب القاري خاصة بعدما نجح في أول مشاركة قارية له الموسم الماضي في بلوغ نهائي الكونفدرالية وكان الأحق باللقب.

ويدخل بيراميدز اللقاء متصدراً ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء الوصيف.