بث مباشر | شاهد مباراة بلوزداد ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة لايف لـ مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021.

ينطلق بث مباشر مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونجولي في دوري أبطال أفريقيا عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تقام مباراة بلوزداد ومازيمبي على ملعب 5 جويلية 1962 في مدينة الشراقة الجزائرية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

تنقل المباراة على قناة بي ان سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة بين سبورت الفرنسية 5، وقناة كانال بلوس الفرنسية الأفريقية 2، والتلفزيون الجزائري الأرضي.

يحتل نادي شباب بلوزداد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات وخسارة واحدة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني.

ويحتل نادي مازيمبي الكونجولي المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وخسارتين، ويسعى للفوز على بلوزداد اليوم لاستعادة آماله في الترشح إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وضمن متصدر هذه المجموعة “صن داونز” التأهل منذ الجولة الماضية بفضل أربع انتصارات متتالية، قبل أن يتعادل في هذه الجولة أمام الهلال من دون أهداف ليجمع 13 نقطة.

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