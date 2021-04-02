شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح صاحب رقم قياسي في شباك آرسنال قبل مواجهة السبت (صورة وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح يقود ليفربول السبت 3-4-2021 أمام آرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الجولة الـ 30 والذي يقام على أرض ملعب الإمارات عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في نفس توقيت لقاء الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي أرقام وإحصائيات من تاريخ مواجهات الفريقين، والتى أظهرت تفوق محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق الريدز في قائمة الأكثر تسيجلا برصيد 17 هدفا.

وقبل اللقاء بيوم واحد، نشر موقع ليفربول الإنجليزي على موقعه الرسمي أجمل 7 أهداف في مواجهات الريدز والجانرز والتى انتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل 3 أهداف.