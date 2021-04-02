شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة ومفاجآت في جدول ترتيب دوري القسم الثاني بعد نهاية الجولة الـ20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباريات الجولة الـ20 لدورى القسم الثاني المعروف باسم «الممتاز ب» قمة الإثارة والحماس في معظم المباريات التي أقيمت عصر اليوم الجمعة.

وفشل متصدرو المجموعة الثانية، الداخلية وبورتو السويس والترسانة، في تحقيق الفوز مما ساهم في دخول ثلاثي جديد صراع التأهل للدورى الممتاز هم كوكاكولا ومنتخب السويس والقناة بعد تقليل فارق النقاط مع المتصدر.

حيث أسفرت مباريات الجولة عن تعادل الداخلية مع كوكاكولا سلبياً ليحافظ الداخلية على الصدارة برصيد 34 نقطة.

وتعادل بورتو السويس مع الزرقا بهدف لكل فريق، ليبقى بورتو في المركز الثانى بالتساوى مع الداخلية ويتأزم موقف الزرقا الذي جاء في المركز الخامس عشر برصيد 19.

كما حقق منتخب السويس بقيادة أيمن المزين فوزاً غاليا خارج أرضه على حساب منافس قوي هو الترسانة بهدف نظيف ليرتفع رصيد أبناء السويس إلى 29 نقطة في المركز السادس وتنتعش آماله في المنافسة، بينما يواصل أبناء الشواكيش نزيف النقاط ويتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وفى الإسماعيلية نجح القناة في الفوز على سرس الليان متذيل المجموعة وفاز بصعوبة بهدفين مقابل هدف ليصل للمركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابى نتيجة مباراة طنطا والنصر وتقاسما نقاط المباراة بهدفين لكل فريق ليصعب موقف طنطا في المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة ويعود أبناء سيد عيد إلى القاهرة بنقطة ثمينة ترفع رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز 11.

فيما استطاع المريخ إدراك التعادل الإيجابى مع بتروجيت بهدف لكل فريق ليواصل المريخ هوايته المفضلة بالتعادل رقم 15 بالمسابقة ويصل للنقطة 27 في المركز السابع ويفقد ربيع ياسين أول نقطتين مع الفريق البترولى ويبقى بالمركز الثامن بـ 26 نقطة.

وفاز السكة الحديد على زد إف سى بهدف نظيف ليرفع رصيده عند 22 نقطة ويبقى زد بـ 25 نقطة في المركز العاشر.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني كالتالى: