شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الزمالك يهدي درع النادي للسفير المصري في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر، بتكريم أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها السفير لبعثة نادي الزمالك المتواجدة في الجزائر حاليا استعدادا لخوض لقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام المستشار هشام إبراهيم بمنح درع الزمالك وشعار النادي للسفير المصري بالجزائر.

وشهدت مأدبة الغداء حضور كل من: المستشار هاني ديمتري نائب السفير المصري ومنة الله سلية دبلوماسية بالسفارة ومحمد علاء السكرتير الثالث ومحمد مصطفى عبدالرؤوف المستشار الإعلامي والدكتور ياسر قرني المستشار التجاري والعميد سامح لبيب ملحق الدفاع المصري والعميد وائل رشدي مستشار بالسفارة.