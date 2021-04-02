شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك «2003»: استحقينا الفوز على المقاولون.. وجاهزون لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي الزمالك، أن الفوز اليوم على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، جاء عن استحقاق.

وأضاف عبدالرؤوف أن فريقه قدم أداء طيبا بالشوط الأول وسيطر على مجرياته، وكذلك الشوط الثاني كان معظمه للفريق ولكن تراجع شيئا ما في بعض الوقت بسبب المجهود المبذول.

كما أشار عبدالرؤوف إلى أن أداء اليوم جيد في العودة من توقف البطولة خلال الفترة المقبلة، وسيتطور في القادم.

وتحدث عبدالرؤوف عن مواجهة الأهلي القادمة والمقرر لها الاثنين المقبل بالبطولة، مؤكدا أن الفريق سيواصل التحضير للقاء والجميع جاهز للمباراة، على الرغم من قصر المدة الزمنية بين اللقاءين، وراحة المنافس من الجولة التي لعبت اليوم وفقا للجدول.