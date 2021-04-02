شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص الأهلي ومع المهدي سليمان.. أحمد فتحي يثير استياء إدارة بيراميدز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل نادي إدارة نادي بيراميدز، من أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما نشر الأخير صور له على مواقع التواصل الإجتماعي بقميص الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عبر خاصية «الاستوري»، عدة صور بقميص النادي الأهلى، الأمر الذي اعتبرته إدارة بيراميدز أنه نوع من أنواع الضغوط التي يمارسها اللاعب خاصة بعدما انتشرت تقارير خلال الساعات الماضية تشير إلى رغبة بيراميدز في رحيله بناء على رغبة المدير الفني الأرجنتيني.

كما سادت حالة من الغضب الشديد من إدارة بيراميدز ضد أحمد فتحي بسبب نشر صورة له مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الموقوف والذي هاجم إدارة النادي مؤخرا عبر وسائل الإعلام.