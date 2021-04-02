شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: سعيد بوجود الزمالك.. ونتمنى الفوز على المولودية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر عن سعادته بوجود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجزائر استعدادا لخوض لقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف السفير المصري في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن الزمالك يعد أول فريق مصري يأتي للجزائر بعد توقف النشاط الرياضي لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، وأعرب عن أمنيته بفوز الزمالك في لقاء الغد لمواصلة مسيرته بالبطولة الأفريقية.

وأوضح مشرفة أنه كلف المستشار هاني ديمتري نائب السفير بمتابعة كل الترتيبات الخاصة ببعثة الزمالك منذ وصولها وحتى خوض اللقاء والسفر إلى القاهرة.

كما أشار إلى أنه يتمنى أن تخرج المباراة بصورة مشرفة وبروح رياضية تليق باسم الزمالك والمولودية، مشددا على أن المباراة ستقام دون حضور جماهيري ووسط أجواء جيدة.

وكان السفير المصري بالجزائر قد أقام مأدبة غداء لبعثة الزمالك بحضور كل من المستشار هاني ديمتري نائب السفير المصري ومنة الله سلية دبلوماسية بالسفارة ومحمد علاء السكرتير الثالث ومحمد مصطفي عبدالرؤوف المستشار الاعلامي والدكتور ياسر قرني المستشار التجاري والعميد سامح لبيب ملحق الدفاع المصري والعميد وائل رشدي مستشار بالسفارة.