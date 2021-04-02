موعد مباراة الأهلي و المريخ السوداني في إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وفرص تأهل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المريخ السوداني، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر السبت، 3 إبريل، بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيمبا التنزاني في تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية، ثم تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة 2-2، في الجولة الثالثة، بعد ذلك حقق فوزا غاليا على فيتا كلوب في الكونغو 3-0، في الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر، ويأتي فستا كلوب ثالثا بـ4 نقاط، وأخيرا المريخ بنقطة.

فرص تأهل الأهلي

ويحتاج النادي الأهلي إلى 3 نقاط فقط، من المباراتين المتبقيتين، لضمان التأهل من مجموعته، لأنه في حالة فوز فيتا كلوب بكلتا مباراتيه لن يتخطى 10 نقاط وفي حالة تساويه مع المارد الأحمر في النقاط ستحسم المواجهات المباشرة بطاقة التأهل لصالح الفريق المصري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج وحسين الشحات وأجايي وقفشة

خط الهجوم: محمد شريف

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق حفيظ دراجي.