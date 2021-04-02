شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: أتمنى فوز الزمالك على المولودية.. وسعيد بحضور أول فريق مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر عن سعادته بوجود بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا لخوض لقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف السفير المصري في تصريحات لموقع الزمالك، أن الفارس الأبيض يعد أول فريق مصري يأتي للجزائر بعد توقف النشاط الرياضي لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، معربا عن أمنيته بفوز الزمالك في لقاء الغد لمواصلة مسيرته بالبطولة الإفريقية.

وأوضح مشرفة أنه كلف المستشار هاني ديمتري نائب السفير بمتابعة كل الترتيبات الخاصة ببعثة الزمالك منذ وصولها وحتى خوض اللقاء والسفر إلى القاهرة، كما أعرب عن أمنيته فى أن تخرج المباراة بصورة مشرفة وبروح رياضية تليق باسم الزمالك والمولودية، مشددا على أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري ووسط اجواء جيدة.

وكان السفير المصري بالجزائر قد أقام مأدبة غداء لبعثة الزمالك بحضور كل من المستشار هاني ديمتري نائب السفير المصري ومنة الله سلية دبلوماسية بالسفارة ومحمد علاء السكرتير الثالث ومحمد مصطفي عبد الروءوف المستشار الاعلامي والدكتور ياسر قرني المستشار التجاري والعميد سامح لبيب ملحق الدفاع المصري والعميد وائل رشدي مستشار بالسفارة.

وقام المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول بتكريم السفير المصري في الجزائر بمنحه درع الزمالك وشعار النادي على هامش مأدبة الغداء التي اقامها السفير لبعثة الزمالك.