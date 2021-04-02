شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة دجلة و المقاولون لـ22 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اقامة مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة، بالجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، في التاسعة والنصف من مساء الخميس 22 أبريل .

وكان مقررا إقامة مباراة المقاولون و وادي دجلة يوم 2 من شهر مايو ، قبل أن يتم تقديمها لتقام يوم 22 إبريل.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وادى دجلة و الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين اليوم الجمعه ،على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وبهذة النتيحة يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقاط بعد أن خاض 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.