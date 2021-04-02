شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: صالح جمعة عاتبنى لأنى بتكلم عليه "وحش" وهذا ردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عماد متعب نجم الأهلى الأسبق بفريق سيراميكا، موضحا أن لاعبيه يؤدون بشكل جيد في مسابقة الدورى المصري الممتاز، وأن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة ذكى ويبدأ المباريات بتشكيل جيد.

وتحدث عماد متعب عن صالح جمعة لاعب سيراميكا فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" صالح أرسل لى مع أحد الأصدقاء عتابه لأنى بتكلم عليه وحش وهذا شيء لم يحدث و أنا من أكثر الناس التي نصحت صالح وأتمنى يصبح مثلى 20 مرة لأنى بحبه".

وكان متعب انتقد صالح بسبب زيادة وزنه ما يؤثر سلبا على مستواه قائلا، "لحد دلوقتى صالح مظهرش بمستواه، صالح وزنه زائد جدا ومحتاج يخس، وأتمنى أنه يتمنى لنفسه ربع اللى بنتمناه له، لأنه لاعب بإمكانيات غير طبيعية".

وأضاف متعب ، "صالح لاعب كبير لكنه مظهرش ومقدمش الإضافة لفريق سيراميكا، نفسى يهتم بنفسه ويخس عشان يقدر يرجع لمستواه" موضحا أنه تحدث كثيرا عن اللاعب وسانده من أجل العودة إلى مستواه ولكن اللاعب يرفض الاستماع إلى النصائح.