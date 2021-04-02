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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأول فى الدار البيضاء وممدوح عيد يجتمع باللاعبين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريبه الأول في مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لمواجهة نظيره نادي الرجاء في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجرى المران على ملعب كهرما بمدينة الدار البيضاء واستمر لمدة ساعة ونصف واشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية وتقسيمة بعرض الملعب شهدت روحا عالية من اللاعبين وأكد الجميع جاهزيته للقاء الرجاء.
وعقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز اجتماعا مع فريق الكرة قبل بدء المران، وأعرب خلال الجلسة عن سعادته بالفترة الأخيرة للفريق وسلسلة الانتصارات المتتالية ومطالبا اللاعبين بضرورة مواصلة النتائج الرائعة محليا وقاريا والفوز على الرجاء في المغرب والعودة بثلاث نقاط جديدة تضع الفريق قمة المجموعة وتقربه خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.
أضاف إن الفريق لديه هدف واضح وهو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على الظفر باللقب القاري خاصة بعدما نجح في أول مشاركة قارية له الموسم الماضي في بلوغ نهائي الكونفدرالية وكان الأحق باللقب القاري، ويجب على الفريق القتال هذا الموسم للتعويض والفوز باللقب في ظل النجوم الكبار الذين يضمهم بيراميدز بين صفوفه.
اجتماع ممدوح عيد مع لاعبى بيراميدز
الجهاز الفنى لبيراميدز
بيراميدز فى المغرب
جزء من تدريب بيراميدز
جون انطوى وتراورى
جون انطوى
رمضان صبحى
عبد الله السعيد
عمرو بسيونى وأحمد زاهر
مران بياميدز الأول فى المغرب
مران بيراميدز فى الدار البيضاء
ممدوح عيد يجتمع مع اللاعبين