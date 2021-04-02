شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأول فى الدار البيضاء وممدوح عيد يجتمع باللاعبين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريبه الأول في مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لمواجهة نظيره نادي الرجاء في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجرى المران على ملعب كهرما بمدينة الدار البيضاء واستمر لمدة ساعة ونصف واشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية وتقسيمة بعرض الملعب شهدت روحا عالية من اللاعبين وأكد الجميع جاهزيته للقاء الرجاء.

وعقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز اجتماعا مع فريق الكرة قبل بدء المران، وأعرب خلال الجلسة عن سعادته بالفترة الأخيرة للفريق وسلسلة الانتصارات المتتالية ومطالبا اللاعبين بضرورة مواصلة النتائج الرائعة محليا وقاريا والفوز على الرجاء في المغرب والعودة بثلاث نقاط جديدة تضع الفريق قمة المجموعة وتقربه خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

شدد الرئيس التنفيذي على أن بيراميدز يضم المجموعة الأفضل من اللاعبين في مصر في جميع المراكز والنتائج الغير جيدة في بداية مشوار الدوري لا دخل لها بإمكانيات اللاعبين التي تعتبر الأفضل في مصر ومشددا على ثقته الكبيرة في الفريق وقدرته على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة مشوار الانتصارات، وطالبهم بالتركيز فقط داخل الملعب دون النظر لبعض الشائعات والأخبار التي تسعى لعرقلة المسيرة المميزة للفريق مؤخرا، والمحاولات البائسة لزعزعة الاستقرار والروح العالية التي وصل لها الجميع على مستوى وحدة الفريق.

أضاف إن الفريق لديه هدف واضح وهو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على الظفر باللقب القاري خاصة بعدما نجح في أول مشاركة قارية له الموسم الماضي في بلوغ نهائي الكونفدرالية وكان الأحق باللقب القاري، ويجب على الفريق القتال هذا الموسم للتعويض والفوز باللقب في ظل النجوم الكبار الذين يضمهم بيراميدز بين صفوفه.



اجتماع ممدوح عيد مع لاعبى بيراميدز



الجهاز الفنى لبيراميدز



بيراميدز فى المغرب



جزء من تدريب بيراميدز



جون انطوى وتراورى



جون انطوى



رمضان صبحى



عبد الله السعيد



عمرو بسيونى وأحمد زاهر



مران بياميدز الأول فى المغرب



مران بيراميدز فى الدار البيضاء