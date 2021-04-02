باسم مرسي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي
خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي
الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة إسلام صالح وأحمد متعب وأحمد عادل "ميسي" وعصام صبحي وأحمد أمين أوفا ومحمود الغزالي.