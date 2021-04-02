شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي

الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة إسلام صالح وأحمد متعب وأحمد عادل "ميسي" وعصام صبحي وأحمد أمين أوفا ومحمود الغزالي.