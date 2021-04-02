شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يغيب عن تدريب غزل المحلة قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تدريبات الفريق اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية والتواجد بأحد المستشفيات والتي على أثرها قام طارق غيده المدرب المساعد بقيادة تدريبات الفلاحين.

وحرص عدد كبير من لاعبى الفريق بالتوجه إلى منزل خالد عيد للاطمئنان على حالته الصحية حيث يحتاج المدرب للراحة لمدة 24 ساعة والعودة الى تدريبات الفريق غدا .

ويستعد فريق غزل المحلة لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يستضفيف فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب غزل المحلة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة بعد فوزه في خمس مباريات علي المقاولون والزمالك وطلائع الجيش ووادي دجلة والإنتاج الحربي والتعادل في سبع مباريات أمام الاتحاد السكندري وأسوان وإنبي وسموحة والجونة والبنك الأهلي والإسماعيلي والهزيمة في أربع مباريات أمام الأهلي والمصري والمقاصة وسيراميكا كليوباترا.