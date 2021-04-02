الامارات | بالفيديو: لحظة إعلان النصر بطلاً لدوري كرة الطائرة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لحظة إعلان النصر بطلاً لدوري كرة الطائرة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق النصر بلقب الدوري العام للرجال للكرة الطائرة عقب فوزه على بني ياس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين، الجمعة، على الصالة السماوية في إياب الدور النهائي للمسابقة، وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء الماضي انتهى بفوز النصر 3-2، فيما حسم شباب الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث بفوزه على حتا.

وهي المرة الثامنة التي يتوج فيها الفريق بلقب المسابقة في تاريخه، كما أنها المرة الأولى له منذ موسم 2012-2013، إذ ظل طوال هذه السنوات قريباً من اللقب في أكثر من مرة لكن الحظ لم يقف معه، لكن الموسم الحالي أظهر فيه الفريق قدرات مختلفة ليحصد اللقب عقب مشوار حافل.

وجاء تأهل النصر للنهائي بعد أن حصل على المركز الثاني في الدور الأول، بينما واجه في مرحلة خروج المغلوب، شباب الأهلي وتأهل على حسابه في مباراة فاصلة، في المقابل، كان وصول بني ياس للنهائي عبر تصدّره الدور الأول والتأهل في مرحلة خروج المهزوم على حساب حتا.

وخلال مجريات المباراة أظهر لاعبو فريق "العميد" تماسكهم وعزيمتهم الكبيرة في سبيل التتويج باللقب الغائب منذ 8 سنوات، إذ لم يكن الفرق كبيراً في نقاط الأشواط وذلك نظراً لقوة الفريق المنافس الذي كان يبحث لتحقيق الفوز من أجل تأجيل حسم اللقاء وخوض المباراة الفاصلة التي كان قد تقرر أن تقام في صالة نادي العين في حال فاز "السماوي" بنتيجة لقاء الأمس لكن لاعبو النصر حسموا اللقاء لصالحهم في الدقائق اللحظات الأخيرة.

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