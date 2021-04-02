الامارات | البرازيلي كريسيتان سبب "فرح وتعاسة" حتا أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي كريسيتان سبب "فرح وتعاسة" حتا أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب حتا، البرازيلي كريستيان هدفين، لفريقه في مباراة الظفرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، اليوم الجمعة، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ولكنه أضاع حلم الفريق في تحقيق الفوز بإضاعة فرصة هدف مؤكد في الوقت بدل الضائع من المباراة وهو منفرد تماماً بالمرمى وهو على بعد خطوات من حارس الظفرة خالد السناني الذي وجد الكرة في يده، وسط حسرة الجهاز الفني لحتا.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى الفني وغلب عليها الحذر مع أفضلية فريق حتا الذي استحوذ على المباراة بعد 20 دقيقة من انطلاقها وكان فيها الظفرة هو الأخطر والأكثر وصولاً إلى المرمى، ولكن سرعان ما عاد حتا وظل يحاول في الوصول إلى المرمى ونجح في إحراز هدفين ولكن الأخطاء الفردية تسببت في تعادله نتيجة عدم التنظيم الدفاعي إضافة إلى فرصة العمر التي أضاعها لاعب حتا البرازيلي كريسيتان، في الوقت الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي والذي خدم الظفرة بضمان البقاء في دوري الخليج العربي بالوصول إلى النقطة 21 بينما وصل فريق حتا إلى النقطة التاسعة.

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