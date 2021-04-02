الامارات | بالصور: "ريمونتادا" شباب الأهلي تحرم الفجيرة من تأشيرة البقاء في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: "ريمونتادا" شباب الأهلي تحرم الفجيرة من تأشيرة البقاء في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر الفجيرة فرصة لا تعوض للاقتراب من البقاء في دوري الخليج العربي، بعدما خسر أمام شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 23، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 43 نقطة وتوقف رصيد "الذئاب" عند 14 نقطة.

وكاد الفجيرة أن يحصل على "تأشيرة البقاء" في الدوري، قبل نهاية المسابقة بثلاثة جولات بعدما تقدم بهدفين دون رد على شباب الأهلي، ولكن "فرسان دبي" حقق "ريمونتادا" مثيرة وأحرز ثلاثة أهداف حرمت الفريق الضيف من الحصول على 3 نقاط كانت كفيلة بابتعاده عن عجمان بست نقاط.

وفي الوقت الذي تألق فيه حارس الفجيرة عبدالله التميمي بالتصدي لركلة جزاء من البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 80، ولكن "الذئاب" أهدر فرصة الحصول على نقطة على أقل تقدير وتلقى هدفاً في الوقت القاتل من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ويخسر اللقاء بطريقة درامية.

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