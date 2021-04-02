شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وصلاح عاشور يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي

الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وإسلام صالح وأحمد متعب وأحمد عادل «ميسي» وعصام صبحي وأحمد أمين أوفا ومحمود الغزالي.