باسم مرسي وصلاح عاشور يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وصلاح عاشور يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي
خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي
الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وإسلام صالح وأحمد متعب وأحمد عادل «ميسي» وعصام صبحي وأحمد أمين أوفا ومحمود الغزالي.
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