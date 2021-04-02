شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعد أحمد فتحي بالمشاركة.. والإدارة تحتوي غضب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز وعدا من الجهاز الفني بالدفع به أساسيا في المباريات المقبلة، يأتى ذلك بعدما أبدى اللاعب استياءه الشديد من المعاملة التي يلقاها من قبل الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق وابتعاده عن المباريات الرسمية الأخيرة للفريق، مما تسبب في استبعاده عن صفوف المنتخب الوطني الأول وغيابه عن مباراتي كينيا وجزر القمر.

كان اللاعب قد طالب الجهاز الفني وإدارة النادي بتحديد مصيره مع الفريق وأكد لهم أنه لن يكون موظفا داخل النادي.

وكشف مصدر مقرب من إدارة النادي أن الجهاز الفني احتوى غضب اللاعب وطالبه باستعادة لياقته البدنية والفنية للعودة للمباريات الرسمية.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، أكد أن أحمد فتحي نجم الفريق هو بمثابة شقيقه الأصغر، وعلاقتهما ممتدة منذ أن لعبا في صفوف الإسماعيلي قبل سنوات طويلة.

وأوضح سعيد أن فتحي كان غاضبًا لعدم المشاركة في بعض لقاءات الفريق ولم تحدث مشكلة بينهما على الإطلاق، مؤكدًا أن حزن فتحي طبيعي لأنه يريد المشاركة باستمرار، مشيرا إلى أن إدارة النادي احتوت غضب اللاعب واستمعت لشكاوى جميع اللاعبين لحل جميع الخلافات والأزمات.

وأشار إلى أن فتحي تحدث مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا حول عدم مشاركته في اللقاءات، مؤكدًا أن الأمر ليس له علاقة باللاعبين أو الإدارة.

وتقام مباراة بيراميدز والرجاء المغربي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بالكونفيدرالية.