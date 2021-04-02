شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يبدي قلقه من مانشستر يونايتد فقط في صفقة هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية عن تخوف ريـال مدريد من ضياع صفقة إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بعد احتدام الصراع على ضم الموهبة النرويجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيكون إيرلينج هالاند حلقة صراع كبرى بين الأندية الكبرى الصيف المقبل، في ظل مستواه اللافت الذي أظهره منذ انضمامه للفريق الألماني العام الماضي.

كان ألفي هالاند والد اللاعب، ووكيله مينو رايولا، عقدا اجتماعا مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، صباح الخميس، كما ذهبا لمقابلة مسوؤلي ريـال مدريد، قبل السفر لإقامة لقاء مع الأندية الإنجليزية.

ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن مسؤولي ريـال مدريد غير قلقين من دخول برشلونة في صفقة هالاند، حيث يعتقدون أن النادي الكتالوني غير قادر ماديا على حسمها.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الريـال ليس قلقا أيضا من مانشستر سيتي، بسبب علمه أن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزينز، غير مهتم بهالاند، ولم يجر أي اتصال برايولا.

أما النادي الوحيد الذي يخشاه ريـال مدريد في صفقة هالاند هو مانشستر يونايتد، حيث يعتقد مسؤولو الميرنجي أنه سيظل في السباق حتى النهاية.