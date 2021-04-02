شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بيراميدز في الكونفيدرالية وموعد مباراته مع الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مباراة صعبة ومصيرية في مشواره في بطولة الكونفيدرالية عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في البطولة.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على ناكانا الزامبي ونامونجو التنزاني، ويشارك بيراميدز في الصدارة فريق الرجاء المغربى بنفس رصيد النقاط بعد فوزه على نفس الفريقين.

وتعد مباراة بيراميدز والرجاء مصيرية بالنسبة للفائز حيث يضمن صاحب النقاط بنسبة كبيرة تأهله لدور الثمانية.

وتحدد موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في السادسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة.