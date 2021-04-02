شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يبعث رسالة تشجيعية لـ «فاتي»: ستعود قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رسالة تشجيعية لنجم برشلونة الواعد أنسو فاتي، الذي هو بصدد الخضوع لجراحة جديدة، قال له خلالها «هيا يا أنسو، ستعود قريبا».

وأراد «صاروخ ماديرا» أن يكون ضمن من أرسلوا للاعب الشاب رسائل تشجيعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أقر فاتي بأن عملية تعافيه لا تتقدم بالشكل المطلوب ولا في الميعاد المقرر له، وأنه يمر بأصعب اللحظات خلال مسيرته.

قال فاتي، الذي يغيب عن الملاعب منذ أكثر من 4 أشهر بسبب إصابة في ركبته اليسرى، يوم الأربعاء الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه حال تعرض لـ«وضع مماثل» سيواجهه «بنفس العقلية»، مشيرا إلى أنه سيكون لديه دائما «الأمل للاستمرار في النضال» من أجل أحلامه.

وكتب عبر «إنستجرام» : «قبل بضع سنوات، تعرضت لإصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية، قضيت ما يقرب من عام دون أن أكون قادرا على اللعب، كانت هناك أيام عديدة من المعاناة والألم، ولكن أيضا تعلمت الكثير من ذلك، لقد ساعدني ذلك على تقدير تفاصيل صغيرة».

وكتب نجم البيانكونيري رسالته التشجيعية للاعب، وطالبه بمواصلة عمليات التعافي والمضي قدما وعدم النظر للوراء، وأرفق مع رسالته صورة للاعب وهو يجري عمليات التدريب داخل الصالة الرياضية للنادي.

وخضع المهاجم لعملية جراحية في 9 نوفمبر 2020 بسبب تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، وهي إصابة حدثت قبل يومين في مباراة لعبها فريقه ضد بيتيس في كامب نو (5-2).

وأصيب اللاعب في الدقيقة (33)، عندما أطاح به بيتك ماندي من الخلف داخل المنطقة، وحل محله الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية الشوط الأول.

أنسو فاتى - صورة أرشيفية