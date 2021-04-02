شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأول في الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريبه الأول في مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لمواجهة نظيره نادي الرجاء في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجرى المران على ملعب كهرما بمدينة الدار البيضاء واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة واشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية وتقسيمة بعرض الملعب شهدت روحا عالية من اللاعبين وأكد الجميع جاهزيته للقاء الرجاء.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد على نظيره الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس في كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.