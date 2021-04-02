شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلن قائمة ريـال مدريد لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، مدرب فريق ريـال مدريد، قائمة فريقه لمباراة إيبار في الجولة 29 من الدوري الإسباني، والمقررة غدا السبت.

وخلت اختيارات زيدان من أسماء الرباعى المصاب، فيدي فالفيردي وداني كارفاخال وإيدين هازارد وسيرجيو راموس.

وجاءت قائمة ريـال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا- لونين- ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو- فاران- ناتشو- مارسيلو- أودريوزولا- ميندي.

الوسط: كروس- مودريتش- إيسكو- كاسيميرو- أريباس.

الهجوم: بنزيما- أسينسيو- فاسكيز- فينيسيوس- ماريانو- رودريجو.

يذكر أن ريـال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة.