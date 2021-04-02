شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري المصري الممتاز.. تعادل سلبي بين وادي دجلة والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي أمام ضيفه وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعادت اليوم عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بعد توقف خلال الفترة الأخيرة بسبب التوقف الدولي، الذي خاض فيه منتخب مصر مواجهتين أمام كينيا وجزر القمر وحسم تأهله لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

تبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة بهدف خطف نقاطها للهروب من مراكز الهبوط بجدول الدوري المصري الممتاز، وشهد اللقاء إهدار العديد من الفرص السهلة وطالب لاعبو وادي دجلة بضربة جزاء، في الدقيقة 88، لكن الحكم جهاد جريشة رفض احتسابها، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع فريق الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 11 ليبقى في مؤخرة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس عشر.