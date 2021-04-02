شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة طيبة من كارتيرون مع أحد عمال مهمات الزمالك (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلفتة طيبة بعدما وجد أحد عمال المهمات بالفريق يحمل حقيبة معدات التدريب بعد خوض الفريق لمرانه الوحيد بملعب 5 جويليه، وتوجه له المدير الفني وحمل الحقيبة معه.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريبه الوحيد اليوم على ملعب المباراة وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية لتطبيقها في لقاء الغد.