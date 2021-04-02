شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم الساعة الثالثة عصر غد السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب فرع الرياضة العسكري، وشهد فقرات تدريبية وفنية متنوعة، ركز خلالها الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة الغد أمام المريخ.

وحرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور المران الختامي لفريق الأهلي ومؤازرة الفريق، وعقد جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، وجدد خلالها التأكيد على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الرئيسي أمس الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف مباراته مع المريخ، نظرا لانشغال الملعب اليوم الجمعة، في نفس توقيت مران الأهلي باستضافة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ غدا، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بينما يحتل المريخ المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة لحسم التأهل، والاستمرار في رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

وخاض الأهلي أربع مباريات في دوري المجموعات، حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

ولمشاهدة مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني في هذا الموعد وعلى القنوات التالية

وخاض النادي الأهلي أول مران له في السودان الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، كما خاض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم .

وتنقل قنوات أخرى المباراة مثل قناة مكسبي الفضائية التي دأبت على إذاعة المباريات الخاصة بدورى أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا والعديد من الفعاليات الهامة .

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية



أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها وإصلاح العطل الفني الذي حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذي أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التي تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.