شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يقيم مأدبة غداء لبعثة الزمالك في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر، مأدبة غداء لبعثة نادي الزمالك المتواجدة حاليا استعدادا لخوض لقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحضر من بعثة النادي كل من: المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، وبعض أفراد الجهازين الإداري والطبي، ولم يتواجد اللاعبون في ظل استعدادات الفريق للقاء الغد أمام بطل الجزائر.

وشهدت مأدبة الغداء حضور كل من: المستشار هاني ديمتري نائب السفير المصري، ومنة الله سلية دبلوماسية بالسفارة، ومحمد علاء السكرتير الثالث، ومحمد مصطفى عبدالرؤوف المستشار الإعلامي، والدكتور ياسر قرني المستشار التجاري، والعميد سامح لبيب ملحق الدفاع المصري، والعميد وائل رشدي مستشار بالسفارة.