شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله يعلن استقالته: «لن أقبل أن يكون الزمالك مظلومًا ونترك حقه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، عن تقدمه باستقالته من منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، المكلفة من اللجنة الثلاثية في نادى الزمالك اليوم الجمعة.

وذلك اعتراضا على مشاركة فريق السلة أمام سبورتنج رغم موقف النادي بعدم المشاركة في أي مباراة قبل رد اتحاد السلة على تظلمه بخصوص مباراة الأهلي.

وقال إبراهيم عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»: «أعتذر عن عدم الاستمرار في مهمتى في اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك الحبيب».

وأضاف: «أعلنت بالأمس قرار مجلس إدارة الزمالك بعدم لعب مباريات دورى السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الزمالك».

وتابع: «أبلغنا الجهاز الفنى بهذا القرار أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة، ثم فوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتنج ومشاركة الفريق فيها».

وأوضح: «لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه».

واختتم: «أشكر مجلس الإدارة الذي يعمل بإخلاص من أجل رفعة اسم نادى الزمالك الحبيب.. بالتوفيق للزمالك وأعتذر عن أي تقصير».

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا عقب مباراة الزمالك وسبورتنج في دورى السلة، جاء فيه:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة؛ وذلك للنظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن فقد وافقت على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع.

كما قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة للمباراة المقبلة؛ وذلك لحسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه.

والله الموفق والمستعان.