شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكذب «ياسين» بعد شائعة عقد رزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد إبراهيم إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصريحات الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة النهار، والتي أكد خلالها عدم توثيق النادي عقد الإيڤواري عبدالرزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وامتلاك الإداري عقد اللاعب.
وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، لا صحة لما تردد على لسان عمر ربيع ياسين، حيث اإن عقد سيسيه موثق باتحاد الكرة ويمتد لنهاية الموسم المقبل.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يملك أي شخص داخل الزمالك عقدًا لأي لاعب، حيث تبقى عقود اللاعبين داخل خزينة خاصة للفريق الأول.
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