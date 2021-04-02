شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكذب «ياسين» بعد شائعة عقد رزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد إبراهيم إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصريحات الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة النهار، والتي أكد خلالها عدم توثيق النادي عقد الإيڤواري عبدالرزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وامتلاك الإداري عقد اللاعب.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، لا صحة لما تردد على لسان عمر ربيع ياسين، حيث اإن عقد سيسيه موثق باتحاد الكرة ويمتد لنهاية الموسم المقبل.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يملك أي شخص داخل الزمالك عقدًا لأي لاعب، حيث تبقى عقود اللاعبين داخل خزينة خاصة للفريق الأول.