شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مباريات السبت الممتاز.. مواجهات حاسمة في بطولة أفريقيا والدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد يوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات الرسمية، وتعد معظم المباريات حاسمة لأطرافها سواء كانت في البطولة الأفريقية أو الدوريات الأوربية المختلفة.

حيث من المقرر أن تشهد مباريات السبت في مباريات دورى أبطال أفريقيا

سيمبا مع فيتا كلوب

المريخ مع الأهلي

تونجيت مع الترجي الرياضي

بيترو أتلتيكو مع حوريا

كايزرشيفز مع الوداد الرياضي

مولودية الجزائر مع الزمالك

الدورى الإنجليزى

تشيلسي مع وست بروميتش ألبيون

ليدز يونايتد مع شيفيلد يونايتد

ليستر سيتي مع مانشستر سيتي

آرسنال مع ليفربول

مباريات الدورى الإسباني

غرناطة مع فياريـال

ريـال مدريد مع إيبار

أوساسونا مع خيتافي

مباريات الدورى الايطالى

أتلانتا مع أودينيزي

كالياري مع هيلاس فيرونا

تورينو مع يوفنتوس

بولونيا مع إنتر ميلان