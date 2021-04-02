اخبار الرياضه

أهم مباريات السبت الممتاز.. مواجهات حاسمة في بطولة أفريقيا والدوريات الأوروبية

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مباريات السبت الممتاز.. مواجهات حاسمة في بطولة أفريقيا والدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد يوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات الرسمية، وتعد معظم المباريات حاسمة لأطرافها سواء كانت في البطولة الأفريقية أو الدوريات الأوربية المختلفة.

حيث من المقرر أن تشهد مباريات السبت في مباريات دورى أبطال أفريقيا

سيمبا مع فيتا كلوب

المريخ مع الأهلي

تونجيت مع الترجي الرياضي

بيترو أتلتيكو مع حوريا

كايزرشيفز مع الوداد الرياضي

مولودية الجزائر مع الزمالك

الدورى الإنجليزى

مع وست بروميتش ألبيون

ليدز يونايتد مع شيفيلد يونايتد

ليستر سيتي مع مانشستر سيتي

آرسنال مع ليفربول

مباريات الدورى الإسباني

غرناطة مع فياريـال

ريـال مدريد مع إيبار

أوساسونا مع خيتافي

مباريات الدورى الايطالى

أتلانتا مع أودينيزي

كالياري مع هيلاس فيرونا

تورينو مع يوفنتوس

بولونيا مع إنتر ميلان

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا