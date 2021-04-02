شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي سعيد بعودة مصابي إنتر ويحذر من خطورة بولونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بعودة مجموعة من لاعبيه للتدريبات عقب إصابتهم بكورونا، وقال إنه بحاجة لاستعادة كل اللاعبين لمواصلة الزحف نحو لقب الدوري الإيطالي.

وتفشى فيروس كورونا في صفوف إنتر قبل 3 أسابيع، مما تسبب في تأجيل مباراته الأخيرة بالدوري قبل فترة التوقف الدولي أمام ساسولو.

وأصيب ستيفان دي فري وماتياس فيسينو بالفيروس، وانضم لهما القائد سمير هاندانوفيتش ودانيلو دامبروسيو في الحجر الصحي المنزلي.

وعاد اللاعبون الأربعة للتدريبات قبل مواجهة إنتر خارج أرضه أمام بولونيا في الدوري غدًا السبت، حيث يتصدر فريق المدرب كونتي المسابقة بفارق 6 نقاط، في سعيه للفوز بلقبه الأول للمسابقة منذ 11 عاما.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: «تعافى هاندانوفيتش سريعا لذلك كان قادرا على العودة. وعاد فيسينو للتدريبات معنا قبل 3 أيام وحالته جيدة، لأنه تدرب من المنزل مع الفريق المعاون، بينما تدرب دي فري معنا لأول مرة أمس».

ونوه «من المحتمل أن يعاني من بعض التأثيرات اللاحقة. حاولنا إبقاء الجميع في حالة ممتازة. أتمنى استعادة دامبروسيو قريبًا، نحن بحاجة للجميع من الآن وحتى نهاية الموسم».

ودخل إنتر، فترة التوقف في حالة رائعة، حيث فاز في آخر 8 مباريات بالدوري، ويطالب كونتي بنفس الأداء غدا.

وأضاف المدرب الإيطالي «سيكون من المهم البدء بشكل جيد في أول مباراة بعد التوقف. نحتاج لتوخي الحذر ضد فريق متميز مثل بولونيا بقيادة مدرب جيد للغاية يعتمد على الأداء القوي».