شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورتو يعلن جاهزية بيبي لمواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق بورتو البرتغالي، اليوم الجمعة، إن المدافع بيبي عاد إلى التدريبات وسيكون في التشكيلة التي ستواجه سانتا كلارا في الدوري البرتغالي لكرة القدم غدا السبت.

وتعرض قلب الدفاع المخضرم لإصابة عضلية ليغيب عن مباريات منتخب البرتغال أمام أذربيجان وصربيا ولوكسمبورج في فترة التوقف الدولية الأخيرة.

لكن كونسيساو أكد أن اللاعب البالغ عمره 38 عاما استعاد لياقته ليحصل بورتو على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدرب بورتو في مؤتمر صحفي: «بيبي جاهز للعب، سنرى إذا ما كان سيدخل التشكيلة الأساسية.. لكنه أصبح لائقا».