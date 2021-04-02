شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يؤكد جاهزية نيمار ويبدى قلقه من تصريحات مبابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان أن هناك أنباء سارة عن نجم الفريق، نيمار جونيور، مبديا في الوقت ذاته عدم قلقه من التصريحات الأخيرة لكيليان مبابي.

قال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليل في الدورى الفرنسى، «فترة التوقف الدولي كانت مفيدة لنيمار، لقد تمكن من التدرب بشكل جيد لمدة أسبوعين، ونحن سعداء بحالته الفنية والبدنية، لقد أبدى التزاما شديدا، واستعاد لياقته البدنية بشكل مميز، الآن نيمار بحاجة للمشاركة في المباريات، وبشكل عام سعداء بما فعله أثناء فترة التوقف».

وأشار في سياق آخر «لقد انضم كيليان مبابي إلينا أمس الخميس بحالة ذهنية جيدة للغاية، لا يشغلنا معدل مشاركته في مباراة ليل غدا، بل ندرس الأمر بالنسبة للفريق بأكمله وليس مبابي فقط من أجل تحقيق أهدافنا في نهاية الموسم».

وبشأن مصيره مع الفريق والجدل حول تمديد تعاقده، رد المدير الفني لسان جيرمان «كل شيء سيحسم في الوقت المناسب، كل طرف يأخذ وقته قبل اتخاذ القرار، ولا أعتقد أن مبابي سيتأثر بكل هذه الأمور، كيليان يركز دائما على تقديم أفضل ما لديه في كل مباراة لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، إنه يركز فقط على بذل قصارى جهده».

وكان اللاعب الفرنسي الشاب لوح بإمكانية الرحيل عن صفوف النادي الباريسي لضيقه من الشائعات المستمرة حوله بوسائل الإعلام المحلية في بلاده.