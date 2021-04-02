شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام غدا مباراة الأهلى مع المريخ السودانى، عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلى ضمن منافسات المجموعة الأولى مع سيمبا التنزانى وفيتا كلوب، والمريخ السودانى، ويحتل سيمبا الترتيب الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهما من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة، بينما يأتى الأهلى في الوصافة برصيد 7 نقاط، بعد أن فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها.

وفى المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز في مباراة وتعادل في مثلها، وخسر مباراتين، ويتذيل المريخ جدول المجموعة حيث يحل رابعا بالتعادل في واحدة والخسارة في 3 مباريات.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ومن المقرر أن يستضيف الاهلى سيمبا التنزاني يوم 9 أبريل الجاري في ختام دور المجموعات.