شكرا لقرائتكم خبر عن مبابى يوجه صفعة مدوية لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفرنسى كليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان معسكر منتخب فرنسا الذي شهد 3 مباريات رسمية، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 دون تسجيل أهداف، وبدا مستواه أقل كثيراً، مما يظهر عليه مع ناديه الباريسى.

واعترف مبابى في تصريحات لإذاعة «مونت كارلو سبورت» بأنه أصابه التعب من كثرة الجدل والنقاش حول مستوى أدائه مع «الديوك»، وعن مستقبله مع ناديه، وأبدى استياءه لأن الأضواء كلها مسلطة عليه، أكثر من أي لاعب فرنسى آخر يلعب لناد خارج فرنسا.

وقال مبابى: أنا موجود كل الوقت، لكنى منذ أن وقعت عقداً مع سان جيرمان تم وضعى في هذا الإطار وتحت الميكروسكوب دائماً، ولولا ذلك لكان الوضع اختلف كثيراً.

وتحدث كيليان عن قراره فيما يتعلق بمستقبله مع ناديه، قائلا: لم أتخذ أي قرار بعد، سواء بتمديد عقدى أو الرحيل، ووعد بأنه عندما يتخذ قراره سيتحدث عنه ويعلنه أمام الجميع.

وأضاف مبابى: سوف نصل إلى اللحظة التي يتعين فيها اتخاذ قرار بشأن مستقبلى، نحن نقترب بالفعل من تلك اللحظة، فهناك حوار مفتوح بينى وبين النادى.

ولم ينفِ الفرنسى الشاب مبابى ما إذا كان وضعه في فرنسا، وتسليط الأضواء عليه دائماً، سيكون له تأثير على القرار الخاص بمستقبله مع ناديه، وعلق قائلاً: ربما يكون له تأثير، ولكن الأهم بالنسبة لى، هو أن أشعر بأننى مرتاح نفسياً وفى حالة جيدة أينما وجدت.

في سياق آخر، أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن نادى باريس سان جيرمان يتواصل مع الإيطالى مينو رايولا، بشأن شراء بطاقة مويس كين كاملة.

مويس كين مُعارًا من إيفرتون الإنجليزى إلى باريس سان جيرمان، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق الفرنسى هذا الموسم. صحيفة «Le10Sport» الفرنسية، قالت إن ليوناردو يتواصل مع مينو رايولا وكيل مويس كين، لمناقشة إمكانية التعاقد نهائيًا مع اللاعب.

وينتظر ليوناردو موافقة مويس كين، للحديث مع إيفرتون من أجل المفاوضات لإيجاد اتفاق وضم المهاجم الإيطالى نهائيًا. إيفرتون لا ينوى تسهيل مهمة النادى الفرنسى، خاصة وأن كارلو أنشيلوتى ينوى الاعتماد على كين في الموسم المقبل، مع احتمالية رحيل ريتشارليسون أو كالفيرت لوين.