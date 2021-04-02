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ورطة «أدونيس» تلغي وديات الوحدة

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جدة - خالد شويل - اضطر المدير الفني لفريق الوحدة أدونيس، لإلغاء ودية الاتحاد التي كان مقرراً إقامتها مساء أمس (الخميس) على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله ، لعدم جاهزية الثلاثي بوتيا، ونور الرشيدي، وعبدالله الحافظ، والذي يمثل خط دفاع الفريق، إذ بدأ هذا الثلاثي للتو في التدريبات الانفرادية استعداداً للانخراط في التدريبات الجماعية اعتباراً من يوم غد السبت، لذلك فضل أدونيس إلغاء الودية خوفاً من تضاعف إصابات اللاعبين قبل مواجهة القوة الجوية العراقي يوم الأربعاء القادم في ملحق دوري أبطال الأندية الآسيوية، إذ سيعتمد على التدريبات اليومية والمناورات دون إجراء أي لقاء ودي.
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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