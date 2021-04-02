شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة «أدونيس» تلغي وديات الوحدة والان مع التفاصيل

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات