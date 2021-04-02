شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الترسانه وتعادل بورتو والداخلية فى الجولة 20 للمجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة رقم 20 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى وأسفرت عن تعادل الداخلية مع مع كوكاكولا سلبياً ليحافظ الداخلية على الصدارة برصيد 34 نقطه بعد تعادل منافسه بورتو مع الزرقا بهدف لكل فريق ليبقى بورتو فى المركز الثانى بالتساوى مع الداخلية ويتأزم موقف الزرقا الذى جاء فى المركز الخامس عشر برصيد 19 .

كما حقق منتخب السويس فوزاً هاماً على مضيفه الترسانه بملعب حسن الشاذلى وفاز بهدف نظيف ليرفع رصيده الى 29 نقطة فى المركز السادس وينعش أماله فى المنافسة، بينما يواصل أبناء الشواكيش نزيف النقاط ويتوقف رصيده عند 31 نقطة فى المركز الثالث .

وفى الاسماعيلية نجح القناه فى الفوز على سرس الليان متذيل المجموعة وفاز بصعوبة بهدفين مقابل هدف ليصل للمركز الخامس برصيد 30 نقطة .

وحسم التعادل الإيجابى نتيجة مباراة طنطا والنصر وتقاسما نقاط المباراة بهدفين لكل فريق ليصعب موقف طنطا فى المركز الرابع عشر بـ 19 نقطه ويعود ابناء سيد عيد الى القاهرة بنقطة ثمينه ترفع رصيدهم الى 24 نقطه فى المركز 11 .

فيما أستطاع المريخ ادراك التعادل الايجابى مع بتروجيت بهدف لكل فريق ليواصل المريخ هوايته المفضله بالتعادل رقم 15 بالمسابقة ويصل للنقطة 27 فى المركز السابع ويفقد ربيع ياسين أول نقطتين مع الفريق البترولى ويبقى بالمركز الثامن بـ 26 نقطة .

وفى أول مهمة رسمية لجمعة مشهور مع السكة الحديد ينجح فى الفوز على زد اف سى بهدف عمرو عزت فى الدقيقه 94 ليرفع رصيده عند 22 نقطة ويبقى زد بـ 25 نقطة فى المركز العاشر .